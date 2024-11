La Lombardia e il cinema: i film più belli girati a Milano e nel resto della regione

Milano, 2 novembre 2024 - Con quel cielo "così bello quando è bello" e l'incredibile varietà di paesaggi e scorci da cartolina, il territorio lombardo è una sorta di enorme set naturale. Numerose sono le pellicole - non solo made in Italy - girate nella regione "locomotiva del Paese".

Se la romana Cinecittà, la cosiddetta Hollywood sul Tevere, in particolare fra gli anni '50 e '70 è stato punto di riferimento per le produzioni cinematografiche in Italia, nel corso degli anni la Lombardia ha dimostrato di poter giocare le sue carte anche in questo comparto. Vediamo una galleria di alcune fra le principali opere approdate sul grande schermo.