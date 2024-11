Le case più costose in Lombardia: ville vista lago, superattici e una tenuta per l'agricoltura bio

Milano, 4 novembre 2024 - Premessa, questo articolo non pretende di essere esaustivo. Perché i professionisti del comparto, sopratutto a certe quotazioni, prediligono la discrezione. E perché non è possibile censire tutti gli annunci presenti su internet, figuriamoci quelli che in rete nemmeno approdano.

A chi non è mai capitato di chiedere quali fossero le abitazioni più costose in vendita sul mercato immobiliare? Ebbene, abbiamo dato un'occhiata a due dei portali più importanti del settore - idealista e immobiliare.it - per verificare quali siano le case più lussuose attualmente a disposizione in Lombardia di chi abbia importanti capacità di spesa. Un viaggio fra attici, dimore affacciate sul lago e anche uno splendido complesso in zona agricola.