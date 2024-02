San Valentino tutto l’anno: “Innamorati ogni giorno”

San Valentino tutto l'anno. Anzi, amore tutto l'anno. E' questo l'obiettivo di 'AMA(ti)', la campagna di comunicazione realizzata da Urban Vision e One More Pictures, con il regista Nicola Conversa e l'influencer non udente Jennifer Serpi su maxi-led a Milano e Roma. La campagna è iniziata con un teaser il 9 febbraio ed è entrata nel vivo proprio oggi, mercoledì 14 febbraio.

L'influencer non udente Jennifer Serpi protagonista del video di Nicola Conversa

Nei giorni scorsi i passanti in alcune zone di Milano e Roma hanno potuto notare monitor con domande come “Quando hai detto ti voglio bene a tua nonna l’ultima volta?” o “Non guardare sempre gli altri. Da quando non ti fai un complimento?” o ancora “Quando hai abbracciato i tuoi genitori l’ultima volta?”. Tutte concluse con l’invito a non rimandare: “Fallo oggi. AMA(ti)”.

La campagna è entrata nel vivo oggi con un video, ideato e realizzato dal regista Nicola Conversa e intepretato con la Lis, ovvero la lingua dei segni, da Jennifer Serpi: L'amore non esiste solo il 14 febbraio. Innamorati ogni giorno… Di tua sorella, di tuo fratello, dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, di un’idea, di un film, di uno strumento musicale, di un dettaglio... di un suono... di te stesso. Ama più forte guardandoti attorno. Ogni giorno, un po’ di più... AMA(TI). Buon San Valentino".

"Siamo orgogliosi di aver dato vita insieme One More Pictures a questa campagna sull’amore in ogni sua declinazione. Nel cuore delle nostre città, vediamo i nostri impianti, più di semplici schermi digitali: vediamo ponti che connettono comunità, esprimono amore in tutte le lingue, compresa quella dei segni. La nostra missione è trasformare gli spazi urbani in luoghi di inclusione, dove ogni voce, anche quella silenziosa, trova il suo spazio per essere ascoltata e amata" ha spiegato Gianluca De Marchi, Ceo e co-fondatore di Urban Vision. "La campagna digitale che abbiamo prodotto con Urban Vision nasce dall’idea che l'amore, in tutte le sue forme, non abbia confini e vada celebrato ogni giorno e non solo il 14 febbraio. Ci si può innamorare di chiunque e di qualsiasi cosa, senza paura. Abbiamo voluto fare interpretare questo messaggio ad una giovanissima creator non udente, Jennifer Serpi, per rimarcare i principi di inclusività a cui il nostro lavoro di educazione al digitale dei più giovani si ispira. Il concept creativo della campagna è stato affidato a Nicola Conversa, giovane regista già autore del nostro corto “La bambola di pezza” e del nostro film 'Un oggi alla volta', due opere dedicate ai più giovani" ha aggiunto Manuela Cacciamani, fondatrice di One More Pictures.