Ruba una maglietta, fermato dalla polizia locale e denunciato

Rho (Milano), 29 novembre 2024 – Ha rubato una maglietta all'interno di un negozio di via Madonna a Rho e poi si è allontanato a piedi per le vie del centro. La polizia locale lo ha rintracciato, fermato e denunciato per furto. E' successo giovedì mattina intorno alle 11.30. Una pattuglia del servizio di pronto intervento in servizio per le vie del centro storico è stata avvicinata da un commerciante che gli segnalava il furto di un capo di abbigliamento dal proprio negozio.

Il negoziante ha descritto l’uomo che aveva sottratto una maglietta del valore di 30 euro, indicando la direzione presa durante la fuga. Gli agenti hanno rintracciato l’autore del furto che era ancora in possesso del capo di abbigliamento rubato. Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti penali specifici. L’uomo è stato accompagnato al comando di corso Europa dove è stato identificato e denunciato piede libero per furto. Oltre alla testimonianza del commerciante, contro di lui c'erano anche le riprese delle telecamere di sorveglianza interne al negozio, allegate alla denuncia.

Intanto continuano i controlli congiunti di polizia locale e carabinieri della stazione di Rho, in particolare nel tardo pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.30, nelle zone più a rischio come piazza Libertà, la piazza della stazione ferroviaria. L’iniziativa è stata organizzata su richiesta del sindaco Andrea Orlandi, assessore alla sicurezza, tenendo anche conto delle segnalazioni dei cittadini. Sono trenta le persone controllate, metà delle quali è risultata avere precedenti penali per vari reati, soprattutto furti e rapine ma anche detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.