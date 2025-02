Rivanazzano, c’è un varano nello Staffora? Scatta l’allarme, ma il video si rivela un fake

Rivanazzano, 14 febbraio 2025 – Un video dove si vede un grosso rettile uscire da una condotta fognaria e immergersi nelle acque del fiume. Il documento, dove si sentono alcune persone parlare in italiano, sembrava riferirsi a Rivanazzano e così è stato raccontato ai carabinieri forestali che lo hanno ricevuto da un veterinario di Ats.

Immediatamente, mentre il video circolava in rete dove ci si interrogava se potesse trattarsi di un Drago di Komodo o di un Varano, i militari allertavano sindaci, prefettura e mettevano in sicurezza l’area predisponendo tutte le operazioni per la cattura del rettile.

Gli indizi smentiti

Ma qualche particolare non tornava. Il video non sembrava effettivamente girato sulle sponde dello Staffora. Nel dubbio, sono stati contattati gli erpetologi e si è appurato che si poteva trattare di un esemplare di Varano piuttosto pericoloso che in Italia non si trova. Avrebbe potuto essere stato importato da cucciolo e tenuto in qualche abitazione finché non fosse diventato ingestibile. Oggi l’animale avrebbe dovuto essere catturato da esperti provenienti da Milano e portato in un centro specializzato di Perugia, che era pronto ad accoglierlo per condurre una vita felice. Ma non ce n’è stato bisogno. Il Varano, infatti, non si trova nello Staffora, è stato ripreso da una persona residente nella zona probabilmente durante un viaggio all’estero.

I carabinieri forestali sono riusciti a risalire all’autore del video e procederanno nei suoi confronti secondo quanto previsto dalla legge.