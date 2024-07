Regione Lombardia vuole chiedere il controllo di Trenord entro il 2028

Regione Lombardia ha intenzione di chiedere il controllo di Trenord, la principale azienda che gestisce il trasporto pubblico ferroviario lombardo. Attualmente, l’azienda è controllata al 50 per cento da Trenitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, e per un altro 50 per cento dal gruppo Ferrovie Nord Milano. Quest’ultimo, a sua volta, è controllato per circa il 57 per cento dalla Regione, per il 15 per cento da Ferrovie dello Stato e per il 28 per cento da privati.

Al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato chiesto se intendesse chiedere il 51 per cento della proprietà di Trenord entro la fine del suo mandato, che durerà fino a inizio 2028. Ha risposto: “Stiamo discutendo. Forse non proprio il 50 per cento più uno ma tutto il capitale sociale. Si sono insediati i nuovi vertici (di Ferrovie dello Stato, ndr) e riprenderemo il dialogo”. Il capitale sociale di Trenord, in base a quanto dichiarato sul sito ufficiale, ammonta a oltre 74 milioni di euro.

Attualmente, Regione Lombardia – la cui maggioranza di governo è in mano al centrodestra – ha prolungato di 10 anni il contratto di Trenord senza alcuna gara internazionale, modalità che potrebbe garantire una maggiore concorrenza ma che negli ultimi anni è stato seguita da quasi tutte le altre regioni italiane. L’assegnazione è stata prolungata nonostante dal 2017 al 2023 tutti gli indicatori della qualità del servizio reso da Trenord ai pendolari siano peggiorati. Per il 2024 l’obiettivo per l’indice di puntualità è stato fissato all’89,5 per cento, ma nel 2023 soltanto l’80,3% dei convogli è arrivato a destinazione puntuale: un dato persino peggiorato rispetto a due anni prima, quando i treni puntuali erano l’83,7%.

Negli ultimi anni, ha spiegato criticamente il Partito democratico, nonostante i disservizi lo stipendio dell’amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, “è cresciuto del 34% rispetto al 2019 e ha toccato i 663.503 euro nel 2023”. Inoltre, aggiunge la minoranza in Regione, “nel 2023 c'è stato un boom di reclami formulati a Trenord, il 25% in più dell’anno precedente”.