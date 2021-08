Viterbo, 19 agosto - Dopo sei giorni di assembramento abusivo con musica ad altissimo volume 24 ore su 24, un morto e, secondo quanto emerso, diversi tentativi di stupro, la pazienza è finita. All'alba di stamani è scattato l'ntervento delle forze dell'ordine di fronte all'ingresso del lago di Mezzano, nel Viterbese, dov'è tuttora in corso il mega rave a base di alcol, droga e illegalità che ha chiamato a raccolta migliaia di giovani da tutta Europa. Una ventina di blindati del Reparto mobile della Polizia di Stato si sono diretti verso il luogo del rave party. Presenti anche due squadre di cinofili e alcune ambulanze. Sul posto anche Guardia di finanza e Carabinieri. Gli agenti stanno monitorando la situazione per stabilire quante sono le persone ancora presenti nell'area.

Ma già nella notte si è registrato un forte deflusso di camper, autocarri a uso abitativo e auto dal lago di Mezzano, dove dal 13 agosto scorso era in corso un rave illegale. I mezzi sono stati fermati ai posti di blocco presenti in tutta la zona, sia nel viterbese che nella parte di Grosseto, e le persone a bordo sono state identificate. Molti partecipanti sono risultati stranieri. File chilometriche si sono create all'uscita delle campagne di Valentano, dove le forze dell'ordine - con l'ausilio delle unità cinofile - stanno controllando una ad una le auto. Un elicottero, nel frattempo, sorvola la zona. La situazione, al momento, appare tranquilla.

Una volta smobilitato il rave resteranno i danni in un'area di grande valenza naturalistica e comunitaria, il timore che l'evento non autorizzato sia già diventato un cluster di casi Covid e la lunga scia di polemiche e rimpalli di responsabilità politica. Il ministro dell'Interno "dovrebbe spiegare, non tanto a Salvini, ma agli italiani che le pagano lo stipendio che cosa sa facendo per difendere la salute e la sicurezza degli italiani. Questi ragazzi arrivavano da tutta Europa e hanno scelto l'Italia per essere impuniti e fare casino". Lo ha detto a Morning News su Canale 5 il segretario della Lega, Matteo Salvini commentando la situazione al rave party nel Viterbese e definendola "una follia". "A Viterbo - aggiunge Salvibi - è stata annullata la festa di Santa Rosa, per motivi di ordine pubblico e per evitare assembramenti e poi si fa un rave party. Sul fronte sbarchi, droga e contrasto alle feste abusive siamo messi male. Sono giorni che chiediamo spiegazioni, oggi sono intervenuti, evidentemente le denunce servono".