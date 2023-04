Ramadan 2023 Lombardia: quando finisce? Festa di Eid al-Fitr, celebrazioni, cibi tipici

Gli islamici italiani e lombardi sono pronti a “rompere il digiuno”. Si avvicina la fine del Ramadan, il mese sacro dei musulmani: numerose le iniziative che si svolgeranno in Lombardia, regione in cui risiede una delle comunità più folte del nostro Paese.

Ramadan 2023: quando finisce

Il Ramadan 2023, iniziato giovedì 23 marzo, secondo quanto riportato sul sito internet di Islamic relief Italia, terminerà venerdì 21 aprile. Questo perché Eid al-Fitr, la festa che per tradizione chiude il mese di penitenza con una grande cena conviviale, comincia ufficialmente all’inizio del mese islamico di Shawwal, decimo mese del calendario lunare islamico.

Dato che l’ora esatta – così come per l’inizio – si basa sull’avvistamento della luna, è naturale che ci sia una certa flessibilità nelle celebrazioni che, in alcuni casi, si svolgeranno già a partire da domani, giovedì 20 aprile.

Cos’è Eid al-Fitr

Eid al-Fitr (ma si trovano anche le traslitterazioni Id al-Fitr e, più raramente, Aid al-Fitr o Eid ul-Fitr) è la seconda festività religiosa più importante per i musulmani. Celebra la fine del lungo mese di digiuno e, come detto, comincia ufficialmente all’inizio del mese di Shawwal. Letteralmente significa “festa della rottura del digiuno”, proprio a indicare la ripresa dei ritmi normali nell’alimentazione.

I festeggiamenti possono durare fino a tre giorni. È considerato di grande importanza il pranzo, il primo pasto che si può fare negli orari consueti dopo il mese di digiuno dall’alba al tramonto. Fra i piatti principali serviti nel corso dell’Eid al-Fitr c’è il Maamoul. Si tratta di un dolce tradizionale della cucina araba preparato con pasta frolla farcita di datteri, fichi o frutta secca, più delle volte pistacchi o mandorle.

È tradizione prepararlo in famiglia. Così com’è tradizione, sempre in occasione della festa di fine Ramadan, recarsi in pellegrinaggio a trovare i propri defunti, dopo la preghiera del mattino.

Eid al-Fitr in Lombardia

Numerosi gli appuntamenti organizzati nelle mosche, nei centri di preghiera e nei centri culturali islamici lombardi. Il Centro islamico di Milano e Lombardia organizza alla moschea Al-Rahman di Segrate (in via Cassanese) le celebrazioni per la fine del Ramadan domenica 23 aprile dalle 15.30. Verranno serviti cibi e bevande tradizionali e premiazione gara del Corano.