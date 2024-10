Minaccia di buttarsi dalla finestra: ragazza di Monza salvata dai carabinieri

Monza, 9 Ottobre 2024 - L'hanno trovata con una gamba a cavalcioni della finestra e un coltello in mano, con cui si era già inferta alcune ferite all'avambraccio sinistro. L'intervento dei carabinieri ha salvato una ragazza ieri sera a Monza. Alle 21 una donna ha contattato la centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri, riferendo che la figlia convivente stava minacciando di lanciarsi dalla finestra della propria cameretta, situata al quarto piano di uno stabile. Immediatamente, una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Monza è stata attivata e ha raggiunto la giovane.

I militari sono riusciti a tranquillizzarla e a intervenire per metterla in sicurezza. Sul posto nel frattempo era arrivato il personale del 118, che ha trasportato la ragazza in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata ricoverata. La giovane soffre di problemi di natura psichica, per cui è già seguita.