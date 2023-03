Prosciutto cotto con allergeni. Ecco quali supermercati l’hanno ritirato

Prosciuttto cotto con allergeni

Prosciutto cotto con presenza di allergeni tolto dal mercato. Tre grandi catene di supermercati hanno richiamato dai propri scaffali uno stesso lotto di trancio di prosciutto cotto commercializzato con diversi marchi a seconda della catena di distribuzione a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

Lo rende noto il Ministero della Salute sul portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori: Eurospin, Carrefour e In’s Mercato hanno ritirato dal mercato dei tranci di prosciutto cotto alta qualità venduto in confezioni da 750 grammi con il numero di lotto L230559.

Il prosciutto è prodotto dall’azienda Motta Srl nello stabilimento di Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. La stessa azienda produttrice di altri lotti di prosciutto cotto già richiamati all’inizio di febbraio per lo stesso motivo.

Il prosciutto è commercializzato con tre diversi marchi: La Bottega del Gusto di Eurospin, Il Mercato di Carrefour e Sapori Genuini di In’s Mercato. In tutti i casi il richiamo è stato disposto in via precauzione per presenza di soia non dichiarata in etichetta: il prodotto quindi non deve essere consumato da soggetti allergici alla soia mentre sono sicuri per tutti gli altri.

I clienti che avessero acquistato prosciutto cotto del lotto in oggetto non devono consumarlo ma restituirli ai punti vendita in cui sono stati acquistati.