"Prezzi delle case in Italia: Milano prima, Firenze seconda"

Immobiliare.it Insights ha calcolato tramite un algoritmo il trend su 12 città di riferimento per il mercato della casa. L’attesa è di un rialzo dei prezzi sia per le compravendite, sia (soprattutto) per gli affitti. Anche a fine 2024, secondo le previsioni, Milano manterrà il primato di città più cara d’Italia con un prezzo al metro quadro che si avvicinerà ai 5.500 euro, il 2% in più rispetto a fine 2023. L’affitto, invece, è destinato ad arrivare a 25 euro al metro quadrato, l’1,2% in più. In questa graduatoria il capoluogo lombardo sarà superato da Firenze.