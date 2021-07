Week end all'insegna del gran caldo, soprattutto al Sud, in molte città italiane ma anche di forti temporali a Nord Ovest. Secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani sono 6 ( Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste) quelli contrassegnate oggi dal bollino rosso. Anche domani, sabato 31 agosto, le stesse sei città avranno il bollino rosso. Le città "roventì" salgono invece a 8 per la giornata di domenica 1 agosto: alla lista si aggiungono infatti Bari e Catania. Oggi e domani 7 città sono arancioni (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma, Viterbo). Una città, Ancona, sarà bollino arancione domenica.

In realtà se una buona parte d'Italia dovrà fare i conti con temperature oltre i 40 gradi il Nord Ovest, anche con forti temporali, vento e grandine, che tra sabato e domenica spazzeranno nuovamente molte regioni. Il team del ilmeteo.it spiega che domani sabato 31 luglio sarà una giornata bollente sulle regioni centrali, al Sud e su molti tratti pianeggianti del Nordest, dove la colonnina di mercurio facilmente arriverà a toccare picchi di 38 C; punte oltre 40 C sono attese invece sulle zone interne della Sicilia e della Puglia. Allo stesso tempo però, con il passare delle ore lo scenario meteorologico inizierà a mutare: le regioni di Nordovest, dal pomeriggio di sabato, dovranno fare i conti con intensi rovesci e temporali colpiranno gran parte del Piemonte e della Valle d'Aosta, per poi estendersi in seguito anche ai rilievi e alte pianure della Lombardia, e infine del Veneto occidentale. Nel corso della notte poi i fenomeni temporaleschi e le piogge intense insisteranno ancora su gran parte delle regioni, con rischio nubifragi su alto Piemonte e alta Lombardia; in questa fase le precipitazioni potranno interessare anche la Liguria di levante; un esaurimento dei fenomeni è previso soltanto nel corso delle ore pomeridiane di domenica. Sole e caldo estremo insisteranno invece al Sud, e ancora una volta in particolare sulla Sicilia.

Ecco le previsioni in dettaglio da oggi, 30 luglio, a domenica 1 agosto

Venerdì 30 luglio: al Nord, temporali sul Alpi, Prealpi e localmente alte pianure. Asciutto altrove. Al Centro, bel tempo prevalente. Al Sud, prosegue la fase stabile, soleggiata e molto calda.

Sabato 31 luglio: al Nord, dapprima soleggiato, poi più nubi e temporali sparsi. Al Centro, tutto sole. Al Sud, ampio soleggiamento.

Domenica 1 agosto: al Nord, temporali sparsi e piogge anche intense specie al Nordovest e settori alpini. Al Centro, qualche piovasco sull'alta Toscana, sole e caldo altrove. Al Sud, bel tempo e gran caldo.