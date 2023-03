Pozzolengo: mille persone per celebrare la battaglia contro le dipendenze

la tavolata

Pozzolengo – Insieme per dire no alle dipendenze e per celebrare chi ce l’ha fatta e chi ce la sta facendo. Oltre mille persone sono arrivate a Pozzolengo da ogni parte d’Italia per la tradizionale “Festa del Toro” della Comunità Lautari. Una giornata per celebrare il presente, guardare al futuro e al tempo stesso fare in modo che quanto seminato negli ultimi 31 anni non vada disperso.

È il senso di quanto celebrato a Borgo La Caccia, una delle sedi storiche della comunità Lautari, in cui sono arrivate le famiglie degli ospiti della comunità presieduta da Andrea Bonomelli. "Come ogni anno è stato un momento di condivisione - ha sottolineato Bonomelli, presidente della Comunità che si occupa della cura e del reinserimento in società di persone affette da dipendenze - Abbiamo accolto circa un migliaio di persone che sono arrivate nel Bresciano per poter rivedere i ragazzi che con noi hanno intrapreso e magari concluso un percorso di reinserimento».

Non solo. La festa è diventata anche l’occasione per poter vedere persone che ce l’hanno fatta a combattere la dipendenza. “Per noi è uno stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano”, ha concluso Bonomelli. Alla festa è intervenuta anche il neo assessore all’Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, nella sua prima uscita ufficiale.