Pavia, branco di cinghiali passeggia in fila indiana a Borgo Ticino

Pavia, 23 agosto 2023 – Li ha ripresi dal proprio balcone e si è stupito. Cinque cinghiali stavano camminando in fila indiana lungo la riva del Gravellone, il piccolo corso d’acqua che attraversa la città prima di buttarsi nel Ticino. Con i “genitori” a guidare il branco e i cuccioli dietro, il gruppo camminava tranquillo per le vie di Borgo Ticino.

Cinghiali a spasso a mezzogiorno in via Bramante a Pavia

“Guarda com’è grande quello” ha detto il residente che riprendeva il transito con un cellulare. In effetti il primo animale a guidare il gruppo era di notevoli dimensioni come quello che veniva subito dietro. Leggermente più piccoli e, forse pure un po’ più indisciplinati, i cuccioli che non sempre rispettavano rigidamente la fila indiana. “Passano tutti i giorni” ha detto un altro residente in Borgo che li vede muoversi, mentre è alla finestra anche in pieno giorno come è stato documentato. Il video, infatti, è stato girato a mezzogiorno di martedì sotto la luce del sole e con le alte temperature di questi giorni.