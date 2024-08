Passi lombardi vietati ai motociclisti: ecco tutte le chiusure di agosto e settembre

Prima di salire in sella della vostra motocicletta sognando curve e tornanti è meglio controllare il calendario: torna Enjoy Stelvio Valtellina e alcuni tra i passi montani più iconici della Lombardia saranno vietati ai motociclisti.

Da giovedì 29 agosto 2024 a domenica 9 settembre 2024 a turno chiuderanno alle moto e alle auto salite e tornanti del Mortirolo, dello Stelvio ma anche il Gavia e altre strade amatissime dai motociclisti

In programma i nuovi appuntamenti di Enjoy Stelvio Valtellina, la manifestazione non competitiva (e senza obbligo di registrazione) aperta a tutti gli amanti della bicicletta e del trekking e anche per ragione di sicurezza curve e tornanti saranno chiuse, generalmente dalle 9 alle 13, al traffico motorizzato.

Ecco il calendario degli appuntamenti e i relativi divieti:

AGOSTO

Giovedì 29 agosto

Passo del Mortirolo: strada chiusa dalle 9 alle 13 da Sernio (Sondrio) dorsale fino al Passo Mortirolo

Venerdì 30

Salita ai laghi di Cancano: strada chiusa dalle 9 alle 13 dalla località Fior d’Alpe, in Valdidentro

Sabato 31

Passo dello Stelvio: strada chiusa dalle 8 alle 16 da Bagni Vecchi, Bormio, , da Trafoi (Bolzano) e da Santa Maria in Val Müstair (Svizzera)

Passi alpini vietati alla moto: il calendario 2024

SETTEMBRE

Domenica 1 settembre

Passo Gavia: strada chiusa dalle 9 alle 13 da da Santa Caterina Valfurva e da S. Apollonia

Domenica 8 settembre

Salita a Campo Mor: strada chiusa dalle 9 alle 13 da Lanzada, Centro Sportivo Pradasc in Valmalenco;