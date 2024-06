Monza: omicidio di Cristian Sebastiano, assolto con sentenza definitiva Giovanni Gambino

Monza, 7 Giugno 2024 - La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dalla Procura generale per chiedere un processo di appello bis e diventa definitiva la sentenza di assoluzione per il presunto mandante e istigatore dell'omicidio del pusher delle case popolari commesso da due baby killer.

Giovanni Gambino, 44enne tossicodipendente monzese vicino di casa e amico della vittima 42enne Cristian Sebastiano ucciso con oltre 30 coltellate il 29 novembre del 2020, era stato condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Monza ma poi scagionato dalla Corte di Appello di Milano, dopo due anni e mezzo trascorsi in carcere.

L'imputato ha sempre negato l'accusa di concorso morale nel delitto e lo scagionano pure i due baby killer, condannati a 12 anni e 10 mesi di reclusione con sentenza non ancora definitiva dopo una guerra di perizie psichiatriche e la mancata concessione della messa alla prova che estingue il reato con i lavori socialmente utili.

Contro Gambino numerose voci riferite in un tam tam tra i ragazzi del quartiere, secondo cui è stato l'imputato a telefonare da una cabina telefonica alla vittima per farlo presentare all'appuntamento con la morte. Ma in aula queste voci si sono trasformate in "non ricordo" o in "l'ho sentito soltanto dire" da tutti i ragazzini chiamati a testimoniare.

Nell'aprile 2021 era scattato il fermo per il 44enne monzese. Il suo difensore, l'avvocato Stefano Gerunda, ha parlato di "chiacchiericcio" che non ha trovato conferme e di un "buco" nelle indagini perchè i presunti contanti che sarebbero stati rapinati non sono mai stati trovati. I giudici di appello hanno accolto questa tesi e hanno assolto, seppur con la formula dell'insufficienza di prove, l'imputato, che è stato scarcerato dopo oltre due anni dietro le sbarre e che ora chiederà un risarcimento per ingiusta detenzione in carcere.