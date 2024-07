Monza, ha l'obbligo di firma ma continua a rubare nei supermercati

Monza, 3 Luglio 2024 - Era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ma continuava a commettere furti nei supermercati. La Polizia di Stato di Monza ha arrestato un 25enne, italiano, senza fissa dimora, dopo l'ennesimo colpo all’Ipermercato Carrefour di via Boito.

Erano le 19.20 di lunedì 1 luglio quando un agente della Questura di Monza e della Brianza, fuori dall’orario di servizio, mentre faceva la spesa, ha notato il ragazzo, completamente vestito di nero e con in testa un cappello da baseball nero, che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato, per poi riporre all’interno di una busta nera alcune bottiglie di olio e superalcolici fino a riempirla. Una volta richiusa la busta e nascosta sotto l’ascella, il giovane si è avvicinato con passo svelto alle casse e poi è uscito dal supermercato, fuggendo rapidamente in strada dopo che era scattato l’allarme antitaccheggio.

L'agente ha iniziato a rincorrere il ladro e ha allertato la Centrale Operativa della Questura di Monza e della Brianza chiedendo rinforzi. Immediatamente due equipaggi delle Volanti sono intervenute, riuscendo a bloccare il fuggitivo all’incrocio tra via Prina e via Monti e Tognetti. Dagli accertamenti eseguiti sul 25enne è emerso che il giovane più volte aveva commesso furti a Monza e in provincia di Monza e Brianza mente era sottoposto alla misura cautelare. Arrestato, il ragazzo è stato sottoposto al processo per direttissima al Tribunale di Monza, dove è stato condannato a mesi 3 di reclusione e al divieto di dimora in Lombardia.