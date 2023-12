Sanità Lombardia, Fontana e Bertolaso annunciano i nomi dei nuovi direttori generali: l’elenco completo

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato questa sera, nel corso della seduta di Giunta, i nuovi direttori generali che, a partire dal 1 gennaio 2024, dirigeranno le 8 Ats, le 26 Asst e i 5 Irccs della Lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). "Come avevamo anticipato- dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Guido Bertolaso - le nomine dei direttori generali sono state decise sulla base delle competenze. Evidenziamo con soddisfazione l'aumento di giovani e donne tra i nuovi nominati, che siamo certi sapranno dare nuova energia al sistema".

"Il prossimo anno - sottolineano Fontana e Bertolaso - ci aspettano grandi sfide. Contiamo di dare una svolta decisiva per avviare un nuovo corso della sanità lombarda, dove tutti gli attori del sistema lavorino in rete, in forma coesa e solidale, soprattutto con chi ha più difficoltà. Vogliamo che ognuno si senta parte di un'unica struttura regionale in grado di garantire servizi e cure ai cittadini sempre più veloci e di qualità".

L'elenco dei nuovi direttori generali di Ats, Asst e Irccs e Areu:

Ats Città Metropolitana, Walter Bergamaschi (confermato)

Ats dell'Insubria, Salvatore Gioia (nuovo, sostituisce Lucas Maria Gutierrez)

Ats della Brianza, Michele Brait (nuovo, sostituisce Carmelo Scarcella)

Ats Bergamo, Massimo Giupponi (confermato)

Ats Brescia, Claudio Sileo (confermato)

Ats Pavia, Lorella Cecconami (confermata)

Ats della Val Padana, Ida Ramponi (sostituisce Salvatore Mannino)

Ats della Montagna, Vincenzo Petronella (nuovo, sostituisce Raffaello Stradoni)

Tutte le nuove nomine e le conferme dei dg delle Asst in Lombardia: