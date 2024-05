‘Noi è Io Sono’: cos’è e cosa vuole il gruppo che rifiuta tutto. Anche patente di guida e bollette

Precisano subito che non sono un partito né un sindacato, e nemmeno un movimento e un’associazione, né alcuna altra forma di “aggregazione corporativa”. Sono un “insieme di uomini e donne vivi e autodeterminati, in coordinata cooperazione, in Pace, Amore e Armonia”.

Così si presenta ‘Noi è Io Sono’, la costola italiana de gruppo internazionale One People La Nazione che ha lo scopo di condividere “intenti comuni, per l’unica Terra, l’unica Acqua, l’unica Aria, l’unico Etere, l’unica Energia, in ogni e tutte le emanazioni, come unico Popolo dell’unica Nazione dell’Umanità”. Negli ultimi tempi ‘Noi è Io Sono’, che rifiuta il termine ‘setta’, è salito agli onori delle cronache nel Bresciano, prima con l’esibizione di una patente fai da te firmata col sangue alla polizia locale di Rezzato, poi con le denunce, a Iseo e Provaglio d’Iseo, contro le società erogatrici di acqua, luce e gas che chiedevano di pagare le bollette.

Questo gruppo infatti, per quanto l’elenco di cosa non sia includa anche “qualsiasi forma sovversiva e/o violenta”, mette in discussione fondamentalmente tutto. Non la società o le istituzioni, secondo gli schemi di una critica politica anche radicale e massimalista, ma proprio qualsiasi organizzazione della vita sociale per come si è manifestata fino ad ora, in Italia come in qualsiasi altro posto.

Sul proprio sito internet, dominato dal colore viola, il gruppo teorizza ‘Il Popolo, La nuova Governance’, programma che si articola attraverso 4 grandi ‘Sovranità’: Essere, Flusso Fare, Ordine. Dopo aver annunciato la fine dell’inganno, a partire dalla frode sull’atto di nascita, Noi È Io Sono One People La Nazione si pone come “custode del pianeta in Responsabilità, Trasparenza, Onore e opera per l’accesso diretto al valore di ogni homo vivo in comunione con la Terra e le leggi Universali”.

In Italia sono circa 10mila i seguaci di questo gruppo, articolato su base regionale e parte di un network internazionale che, stando a quanto dichiarato sul sito, è presente in 207 Stati di tutti i continenti. Notevole il materiale propagandistico disponibile online tra guide, report di eventi e documenti vari. Noi È Io Sono organizza inoltre numerosi incontri e seminari.