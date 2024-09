Nerviano, strafatto di ketamina con il figlio in auto: denunciato 40enne insieme alla moglie

Nerviano (Milano), 30 settembre 2024 - Nella notte di sabato, gli agenti del Comando Unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano hanno denunciato a piede libero due residenti a Nerviano per guida sotto l'effetto di stupefacenti e detenzione di ketamina e hashish con finalità di spaccio. Durante un controllo del territorio, due pattuglie hanno notato un veicolo fermo a un incrocio con le quattro frecce accese, nonostante il semaforo fosse verde.

Avvicinatisi, gli agenti hanno riscontrato che il conducente, un quarantenne di Nerviano, era in evidente stato di alterazione psicofisica, tanto da non riuscire a guidare il veicolo. Al suo fianco si trovava il figlio di 10 anni.

Considerando l'incapacità dell'uomo di fornire anche i suoi dati personali, è stato richiesto l'intervento del 118. Poco dopo, è giunto un secondo veicolo, dal quale è scesa una donna, risultata essere la compagna dell’uomo. Anche lei ha dichiarato di aver fatto uso di ketamina, mostrando anch’essa segni di alterazione psicofisica.

L’uomo è stato scortato in ambulanza al pronto soccorso di Legnano per ricevere cure e sottoporsi a esami tossicologici, mentre il minore è stato affidato alla nonna, che nel frattempo era stata contattata dagli agenti. Sospettando la presenza di altre sostanze stupefacenti nell’abitazione della coppia, gli agenti hanno richiesto il supporto di un’altra pattuglia per procedere a una perquisizione domiciliare.

Durante l’operazione sono state trovate buste contenenti ketamina e hashish. Anche la donna è stata successivamente portata all'ospedale di Legnano per i necessari test tossicologici. Al termine dell'operazione, i due sono stati denunciati per guida sotto l'effetto di stupefacenti, mentre la donna è stata accusata anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La ketamina

La ketamina, un anestetico che può indurre stati dissociativi e di dormiveglia, ha reso l'uomo incapace di comprendere la propria posizione o controllare il veicolo. La situazione è stata resa ancora più grave dalla presenza del figlio minore, e solo per un caso fortuito è stato evitato un incidente all'incrocio.

Nella stessa serata, il Comando, con tre pattuglie e sette agenti in campo, ha effettuato controlli nei parchi di via Roma, via Perlasca e piazza Vittoria, identificando 18 persone. Nel parco di Via Perlasca, in seguito a segnalazioni dei residenti, è stata trovata una compagnia di ragazzi intenti a fumare spinelli. Uno di loro, in possesso di circa 6 grammi di hashish, è stato segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacenti e, avendo la disponibilità di un veicolo, gli è stata ritirata la patente per 30 giorni.