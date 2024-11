Natale a casa con volo gratis da Milano per 50 studenti: contest di Wizz Air. Come partecipare

Una settima di tempo per 50 studenti per vincere un biglietto aereo di Wizz Air e volare a casa gratis per e festività natalizie.

Wizz Air ha lanciato il contest A Casa per Natale con Wizz, un'occasione unica per gli studenti universitari fuori sede residenti al Nord di tornare a casa per le festività natalizie, in particolare per quelli residenti in Sicilia dato che il volo premio sarà per Catania.

Come partecipare al contest

Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono semplicemente condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l'hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso è attivo dal 15 a venerdì 22 novembre 2024 (info anche sul sito su wizzair.com). I 50 studenti selezionati saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre, per un Natale indimenticabile con i propri cari. "Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale per gli studenti e le loro famiglie. Per Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c'è niente di più importante, in questo periodo dell'anno, che stare insieme", ha commentato Tamara Nikiforova, Senior Communication Manager di Wizz Air.