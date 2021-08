Sarà un Ferragosto all'insegna della cultura quello della Lombardia, dove resteranno aperti numerosi musei per consentire ai turisti di apprezzare tesori d'arte ed esposizioni. Ma sono previsti anche concerti ed eventi musicali a Milano con l'Orchestra Verdi e il dj set di Joe T Vannelli in streaming. I due eventi si terranno nell'ambito di Estate Sforzesca. Ma tornando ai luoghi d'arte in Lombardia eccone alcuni tra i tanti che resteranno aperti a Ferragosto.

A Milano saranno visitabili domani, 15 agosto, la Galleria d'arte Moderna, il Museo del Duomo e quello del Novecento oltre al nuovo Museo del Design e a quello della Scienza e Tecnologia intitolato a Leonardo Da Vinci. Resterà immancabilmente aperta anche la Pinacoteca Ambrosiana. A Milano, tra l'altro, resteranno aperti con gli orari consueti tutti i musei civici e le mostre, sia quelle allestite nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee sia quelle ospitate nelle sedi espositive, come Palazzo Reale. Sempre a Milano le Gallerie d'Italia resteranno aperte con ingresso gratuito dalle 9.30 alle 19.30 con la mostra Painting is back

A Cremona resterà aperto il Museo del Violino Antonio Stradivari, a Mantova chiunque potrà godere delle bellezze di Palazzo Te, mentre a Bergamo accesso garantito alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Gamec, ai Musei civici di arte e storia e alla Pinacoteca dell'accademia Carrara. Ferragosto tra arte e cultura anche a Varese, dove domenica 15 saranno aperti alle visite Villa Panza e tutti i Musei civici. Si potrà poi godere della mostra Castello di Masnago, 'Giappone: disegno e design', dai libri illustrati Meiji ai manifesti d'arte contemporanea, mentre a Villa Mirabello sarà invece possibile ammirare la mostra ''La civiltà delle palafitte''. Inoltre sul lago di Varese sarà visitabile l'area archeologica dell'Isolino Virginia.