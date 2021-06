Pordenone, 1 giugno 2021 - Muore per le ferite riportate in un infortunio sul lavoro. E' accaduto a San Vito al Tagliamento (Pordenone), la vittima è un operaio 38enne di Fiume Veneto al lavoro in un'azienda di lavorazione di alluminio, nella zona industriale Ponte Rosso. Stando alle prime ricostruzioni, questa mattina l'uomo stava manovrando un "muletto" quando la macchina operatrice si è ribaltata, schiacciandolo.

Ricoverato a San Vito, è deceduto poco dopo. Sul posto operano i vigili del fuoco, il personale sanitario, giunto con ambulanza ed elisoccorso e i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi con i tecnici dell'Azienda sanitaria. Muletto e area sono stati posti sotto sequestro della Procura.