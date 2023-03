Monza, vendeva la droga nascosta nel calzino: così spacciava davanti alla fermata del bus

Polizia a Monza



Monza, 9 Marzo 2023 - La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne egiziano che toglieva la droga dal calzino e la vendeva davanti alla fermata dell'autobus in orso Milano a Monza.

A segnalarlo una cittadina, che aveva visto l'uomo seduto sul muretto accanto alla fermata del pullman avvicinare due clienti e consegnare qualcosa che aveva estratto dal calzino dopo avere tolto la scarpa. I poliziotti hanno individuato e fermato lo spacciatore, trovandolo in possesso di altri 11 grammi di hashish e 15 euro in contanti.

Per il pusher, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti specifici per spaccio, oltre a resistenza a pubblico ufficiale e reati in materia di immigrazione, senza fissa dimora, è stato arrestato e il Questore della Provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato nei suoi confronti il locale Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi alla permanenza dell’uomo sul territorio nazionale.