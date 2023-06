Milano Latin Festival, presentazione con protesta all'Arco della Pace. Chi si esibirà alla kermesse

Milano, 17 giugno 2023 - Singolare presentazione del Milano Latin Festival, all'Arco della Pace: da un lato l'illustrazione della manifestazione, dall'altro un flash mob di protesta "contro la mala burocrazia che rischia di farci scomparire".

"Presenteremo il calendario dell'edizione 2023 e diremo la nostra sugli scenari futuri delle estati latine milanesi, del Milano Latin Festival, un appuntamento fisso che si accinge a spegnere la trentunesima candelina ma che a causa della mala burocrazia, già dal prossimo anno, rischia seriamente di scomparire a causa della cecità di quest’ultima", spiega il direttore del Milano Latin Festival. Il prossimo 30 giugno il Milano Latin Festival si prepara comunque a riaprire i battenti per l’edizione 2023 nella location storica di Assago con una serie di concerti eccezionali e tante novità.

Il calendario

In calendario i big della musica latina che si esibiranno sul palco della Ticketmaster Arena: Romeo Santos, Ricardo Montaner, Joe Veras e Toño Rosario, Arcangel, Gente de Zona, Lali, J Balvin, Prince Royce, Nicky Jam e Manuel Turizo, Los 4 e Grupo Extra, Ozuna, Tito Nives, Jowell & Randy, Noche Dembow, Anuel, Bartola e Josimar.

Per chi ama il ballo, ci saranno quattro piazze a tema. Per gli appassionati di cucina etnica ci sarà un’area dedicata alle degustazioni di vari Paesi. Il Padiglione delle Nazioni ospiterà eventi culturali per far conoscere tradizioni e abitudini di Paesi lontani, così come l’area dedicata all’artigianato. Infine, si svolgerà la quarta edizione del Festival dei giornalisti. Ma oggi va in scena la protesta.