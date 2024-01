Migliori gelaterie in Lombardia 2024, ecco chi conquista i Tre Coni del Gambero Rosso

Milano, 23 gennaio 2024 – Il gelato più buono? In Lombardia. Almeno stando alle anticipazioni della Guida Gelaterie d’Italia 2024 di Gambero Rosso, che uscirà in aprile, annunciate nella cornice del Sigep di Rimini. In aumento i punteggi pieni con i Tre Coni che arrivano a 70, 5 i Premi Speciali. Si segnalano nuove sperimentazioni “con uno sguardo alla sostenibilità, ma senza perdere di vista il gusto”. L’ottava edizione della Guida è stata realizzata in collaborazione con Orion.

A livello regionale, la Lombardia spicca con il maggior numero di esercizi (14) che si guadagnano i Tre Coni, principalmente nel capoluogo e hinterland, con alcune esemplari eccezioni a Bergamo, Varese, Monza, Mantova e Vigevano. Seguono il Piemonte (10), con un nuovo ingresso, Emilia-Romagna (9) e Lazio (8) con due nuovi ingressi.

MILANO

Artico a Milano

Ciacco a Milano

Crema a Milano

Lo Gnomo Gelato a Milano

Pavé - Gelati & Granite a Milano

Terra Gelato a Milano

Sir Oliver a Novate Milanese, Milano

BERGAMO

La Pasqualina ad Almenno San Bartolomeo, Bergamo

Oasi American Bar a Fara Gera d’adda, Bergamo

MANTOVA

Chantilly a Moglia, Mantova MONZA

L’Albero dei gelati a Monza

Pallini a Seregno, Monza e Brianza

PAVIA

VeroLatte a Vigevano, Pavia

VARESE

Il Dolce Sogno a Busto Arsizio, Varese

Le 8 novità sono: Aria a Torino; I Gelati del Bondi a Firenze; Gelateria Quattrini a Falconara Marittima (AN); Tonka ad Aprilia (LT); Fiordiluna di Eugenio Morrone a Roma; Michel a Peschici (FG); Gelato Cesare a Reggio Calabria; Santo Musumenci a Randazzo (CT).

Mentre sono 5 le categorie di Premi Speciali assegnati da Gambero Rosso a: Il Gelatiere Emergente, con lo sponsor Babbi 1952, a Taila Semerano, Da Ciccio - Ostuni (BR); Il Miglior Gelato al Cioccolato, con lo sponsor Valhrona, a Sottozero Pennestrì - Reggio Calabria; Premio per la Valorizzazione delle Produzioni Territoriali, con lo sponsor Agrimontana a oGolosi di Natura - Gazzo (PD) per la Nocciola Piemonte Igp delle Langhe; Gelateria della Passera - Firenze per il Limone Costa d'Amalfi Igp; L'Artigianale - Pozzallo (RG) per Melannurca Campana Igp; Premio Sostenibilità a Rocco Naviglio - Foggia; Miglior Gelato Gastronomico con sponsor Iceteam 1927 Cattabriga; Dolce Arte - Cutrofiano (LE); Rufus - Pisa; Giorgio Lombardi - Novi Ligure (AL).

E' un gelato che sempre più strizza l'occhio alle ultime tendenze alimentari, frutto di un'attenta ricerca di materie prime di qualità, sperimentazione nei sapori che si coniuga a una crescente attenzione alla sostenibilità.

Oggi presente anche nelle versioni senza lattosio, riducendo la quantità di zuccheri, gluten free, per accontentare e includere tutte le esigenze, il gelato ha vissuto in questi anni un'importante evoluzione grazie alla professionalità e alle competenze dei maestri gelatieri che, pur mantenendo un approccio artigianale a ingredienti e lavorazioni, hanno lavorato con un atteggiamento curioso e scrupoloso sperimentando nuovi sapori, consistenze e utilizzando ingredienti sempre più esotici e originali. Con risultati sorprendenti, anche in tema di gelati gastronomici.

Senza dimenticare la sostenibilità, che anche nella produzione del gelato assume una rilevanza crescente, con una consapevolezza e un impegno maggiore nell'adozione di processi produttivi sempre più etici e trasparenti per ridurre l'impatto sull'ambiente, promuovere uno stile di vita sano e comunicare un'attenzione anche agli aspetti sociali.