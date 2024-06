Meteo Milano e Lombardia, parentesi estiva nel fine settimana. Ma da domenica cambia tutto (di nuovo)

Milano, 6 giugno 2024 – Dopo un maggio molto piovoso, giugno sembra voler confermare la tendenza all’instabilità di questa primavera bagnata. Per la prossima settimana, le previsioni meteo parlano ancora di acquazzoni e temporali a partire da domenica a causa dell’indebolimento dell'anticiclone che invece, in questi giorni, ci sta regalando giornate quasi estive. E dunque, cosa ci attende per i prossimi giorni? Sostanzialmente, due tendenze diverse: fino a domenica cieli tendenzialmente sereni e giornate calde, poi dal 9 giugno in poi di nuovo pioggia.

Ma vediamo nel dettaglio.

Qualche annuvolamento di passaggio in pianura e su Alpi e Prealpi un po' di variabilità con ancora il rischio di qualche breve acquazzone tardo pomeridiano o serale, ma in generale da oggi a sabato incluso le giornate saranno serene, con temperature in graduale aumento su valori tipicamente estivi. Le massime infatti toccheranno anche i 30 gradi in pianura tra giovedì e sabato.

Da domenica lo scenario cambia: la pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con piogge in intensificazione serale. Nello specifico su basse pianure occidentali, Prealpi occidentali e Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio.

Da lunedì bisogna di nuovo aprire l’ombrello. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, acquazzoni o temporali. La situazione potrebbe peggiorare martedì, la bassa pressione determinerà una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale.