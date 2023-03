Previsioni meteo, la Primavera va di fretta: in arrivo sole e caldo

Meteo, sarà un weekend si sole e temperature miti

Milano - La parentesi di freddo, che ha fatto addirittura nevicare in pianura qualche giorno fa, è finita: da oggi e per tutto il fine settimana il sole tornerà scaldare la Penisola, soprattutto al Nord, e le temperature si avvicineranno a quelle primaverili.

Italia spaccata in due

Mentre il Sud sarà ancora alle prese con la coda del ciclone che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni, con anche allerte meteo sulla Sicilia, nel Nord ci saranno ampie schiarite a partire dalla prima mattinata, con cielo sereno e temperature in aumento. Venti deboli da nord ovest e mari da poco mossi a mossi.

Lombardia

Situazione in netto miglioramento sulla Lombardia. Le piogge, poco intense a dire il vero, dei giorni scorsi lasceranno spazio a un diffuso bel tempo. Con sole e temperature in generale rialzo, soprattutto a partire dalla giornata di sabato. Residui annuvolamenti sulle zone orientali della regione, ma il weekend sarà in generale all’insegna di un piacevole clima quasi primaverile, con temperature che arriveranno anche oltre i 15 gradi.