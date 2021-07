Tutti con il naso all'insù a scrutare il cielo per ricavarne auspici in vista del week-end. Si va a concludere una settimana nel segno dell'instabilità, in particolare al nord, con acquazzoni anche di forte intensità e fenomeni atmosferici estremi (come la grandinata che ha costretto un aereo diretto a New York a un affrettato rientro nell'aeroporto di Malpensa). Parte di questa varabilità ce la trascineremo anche nel week-end, almeno nelle sue fasi iniziali.

Lombardia

Secondo il Centro geofisico prealpino di Varese per la serata di oggi, giovedì, sono previsti temporali, più probabili nelle aree montuose e nella zona est della regione. Domani, venerdì 16, passaggi nuvolosi sui alterneranno a schiarite su tutta la regione. Rovesci e temporali potrebbero dare una scossa al pomeriggio, mentre in serata si prevede un clima asciutto. Temperature ancora gradevoli per il periodo con minime fra i 14 e i 17 gradi e massime fra i 24 e i 27.

Sabato 17 è previsto un miglioramento: il sole dovrebbe splendere su tutta la regione, con qualche nuvola alta, ma solo nel pomeriggio. Precipitazioni praticamente assenti. Pagheremo sul fronte del caldo, con le temperature massime che torneranno a sfiorare i 30 gradi, almeno nelle zone di pianura. Il sole dovrebbe continuare a far sentire la sua presenza anche domenica 18, con temperature senza particolari variazioni.

Il resto d'Italia

Se al Nord fin dal pomeriggio di venerdì 16 la pressione dovrebbe tornare ad aumentare, riportando il sole e un aumento delle temperature, con una coda temporalesca prevista per sabato 17 sulla sola Emilia Romagna, residenti e villeggianti nelle regioni del centro e sud dovrebbero assistere a una decisa rinfrescata, rispetto a giorni in cui la colonnina del termometro aveva raggiunto livelli di difficile sopportazione. Temporali e grandinate domani, venerdì, potrebbero colpire diffusamente soprattutto le aree del centro, con precipitazioni diffuse su Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio (anche Roma), Molise e poi al Sud Appennini, zone adiacenti e settori tirrenici.

Sabato 17 e domenica 18 rovesci temporaleschi imperverseranno soprattutto al Sud e ancora sul Lazio e sul Molise. I fenomeni potranno risultare particolarmente violenti con possibilità di grandinate anche eccezionali e isolate trombe d'aria (tornado).