Meteo Lombardia, ondata polare: in arrivo freddo e neve

Da oggi si apre una settimana caratterizzata dal flusso di correnti fredde provenienti dall'Europa orientale, che porteranno un clima sempre più freddo, neve a basse quote e in generale tempo instabile.

Lunedì 8 gennaio

Un vortice ciclonico è attivo sull'Italia meridionale e attira sull'Italia correnti artiche. Giornata con tempo spesso instabile su Isole Maggiori e al Centro-Sud con precipitazioni a tratti diffuse e localmente intense.

Nel nord la pressione rimane bassa e soffiano anche venti freddi dai quadranti nordorientali. La giornata trascorrerà con un tempo generalmente asciutto, ma il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le schiarite saranno davvero occasionali e piuttosto rare. Le temperature per ora non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. Temperature: valori massimi attesi tra i 6°C di Aosta e gli 11°C di Genova.

Martedì 9 gennaio

Continuano ad affluire venti gelidi sul nostro Paese. Giornata instabile sul Piemonte occidentale con neve fino a quote molto basse, precipitazioni occasionali al Centro con neve a 1000 metri, instabile sulla Sicilia settentrionale, poi anche sulla Sardegna; veloci rovesci su Puglia e rilievi della Calabria. Più soleggiato invece altrove. Temperature in diminuzione, mari molto mossi. Fin dalle prime luci del giorno al Nord il tempo risulterà localmente instabile sul Piemonte occidentale, con piogge a carattere sparso e nevicate possibili fino a quote molto basse.

Sul resto delle regioni invece il tempo risulterà stabile e soleggiato, anche se freddo e ventoso a causa dei forti venti di Grecale. Mari localmente molto mossi. Temperature Punte massime fino a 4 gradi a Torino, 6 a Milano, 9 a Genova.

Tra mercoledì e giovedì

Il flusso freddo tenderà ad attenuarsi e contemporaneamente dalla depressione in avvicinamento dalla Spagna. Attese delle piogge sulle Isole maggiori e sulle regioni tirreniche ma qualche fenomeno sarà possibile anche al Nord e potrà risultare nevoso fino a bassa quota sul Piemonte. Le temperature tenderanno ad aumentare temporaneamente al Centro Sud mentre il freddo resisterà al Nord.

Tra venerdì e sabato

La situazione tornerà a peggiorare con un nuovo impulso di aria artica punterà l'Italia ma la sua traiettoria è ancora molto incerta.