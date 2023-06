Melzo, è morto Giovanni Valsecchi. Era stato investito il giorno in cui era diventato bisnonno

Melzo (Milano) – Ha lottato per una settimana con la morte in un letto di ospedale ma non ce l'ha fatta, è deceduto Giovanni Valsecchi, macellaio in pensione 82 enne di Melzo. Era stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Gavazzi, proprio davanti all'ospedale.

L'incidente si era verificato giovedì della scorsa settimana: in quella stessa giornata, l'uomo era diventato per la prima volta bisnonno. A investire il pensionato melzese un'utilitaria Peugeot condotta da un 29enne melzese. Anche lui, dopo lo schianto, era stato colto da malore. La posizione dell'investitore ora si aggrava.

Il corpo dell'82enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà probabilmente sottoposto ad autopsia. Sulla dinamica del terribile investimento gli inquirenti, gli agenti della Polizia Locale melzese, avevano mantenuto da subito uno stretto riserbo, data la delicatezza della situazione. La notizia della morte di Valsecchi, per anni al lavoro nella sua macelleria in via Monte Grappa, sta suscitando grande cordoglio in città. L'uomo era molto conosciuto, e così la sua famiglia, soprattutto la figlia Sabina, insegnante in città, e il genero Lino Ladini, architetto e attuale assessore comunale.