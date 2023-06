Maturità 2023, le tracce del secondo scritto: Seneca al Classico

Milano – Dopo la prima prova scritta di Italiano, nella quale c’è stato un plebiscito per la traccia sul valore dell’attesa nell’epoca di WhatsApp, oggi è il turno della seconda prova scritta, quella d’indirizzo. Alle 8,30 il Ministero dell’Istruzione e Merito ha pubblicato la password per aprire i plichi telematici con le tracce d’esame.

Liceo classico – Per la versione di Latino è uscito un brano di Seneca. "Chi è saggio non teme il volgo”: cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Seneca mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema.

Come per la prova scritta di ieri ha carattere nazionale e viene decisa dal ministero: si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo (6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all'Artistico).

Sono 536.008 gli studenti coinvolti quest'anno nell'Esame di Maturità, per un totale 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è Licei 267.758; Istituti Tecnici 173.892; Istituti Professionali 94.358.