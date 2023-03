Maleo, nasce un comitato contro l’impianto a biometano: “Non potremo più aprire le finestre”

La locandina del neonato comitato contro l'impianto

Maleo (Lodi), 24 marzo 2023 - Essendosi appena costituito, il comitato ‘Biometa…NO!’ di Maleo non trova ancora spazio in tutti i tavoli istituzionali relativi alla nascita di un impianto a biometano in paese.

“Ci siamo costituiti ufficialmente il 16 marzo 2023, per contrastare, insieme all’amministrazione comunale, che dice no, l’impianto di Bío metano che dovrà sorgere nei pressi di Cascina Nuova a Maleo- spiegano gli attivisti - . Abbiamo già iniziato a lavorare: mercoledì scorso abbiamo partecipato alla commissione ecologica locale. Poi abbiamo chiesto alla Provincia di Lodi di partecipare, il giorno successivo, alla Conferenza dei Servizi. Ma purtroppo, a quest’ultima, ci è stato negato l’accesso, in quanto l’iter per la realizzazione dell’impianto è già iniziato”.

Il comitato è coordinato dal referente Giuseppe Milani e non si arrende: “Si parla di circa 60.000 tonnellate di rifiuti l’anno e va considerato che l’impianto sorgerà a soli 500 metri dal centro abitato. La paura è di dover subire il viavai di camion carichi di rifiuti. Inoltre, non potremo aprire le finestre a causa della puzza nauseabonda prodotta dall’impianto, per non parlare dei rischi legati alla salute e all’inquinamento”.