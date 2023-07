Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni di oggi sabato 29 luglio

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 29 luglio:

Combinazione vincente: 27, 39, 58, 60, 68, 85 Numero Jolly: 45 Numero SuperStar 82

Non è stato centratyo nessun 6 né 5+1, mentre in 6 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5 incassando rispettivamente 32.579,52 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 34.000.000,00 euro.

Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 6 totalizzano Euro: 32.579,52 Punti 4: 457 totalizzano Euro: 438,18 Punti 3: 18.553 totalizzano Euro: 32,36 Punti 2: 298.718 totalizzano Euro: 6,23 SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizza Euro: 43.818,00 Punti 3SS: 59 totalizzano Euro: 3.236,00 Punti 2SS: 1.331 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 8.789 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 22.039 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 112 totalizzano Euro: 5.600,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.870 totalizzano Euro: 50.610,00

Vincite WinBox 1: 2.349 totalizzano Euro: 58.725,00 Vincite WinBox 2: 230.308 totalizzano Euro: 466.920,00 Totale vincite Seconda Chance: 16.982 Totale vincite WinBox: 232.657 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 34.000.000,0

Ecco invece le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 29 luglio:

BARI 59 14 40 79 07 CAGLIARI 81 53 16 19 84 FIRENZE 10 01 70 37 67 GENOVA 87 67 45 24 83

MILANO 49 02 87 53 40 NAPOLI 16 87 81 69 54 PALERMO 58 14 24 88 86 ROMA 84 24 85 73 37 TORINO 50 78 55 34 67 VENEZIA 31 81 84 06 61 NAZIONALE 55 84 56 79 61 10eLOTTO

NUMERI VINCENTI 01 02 10 14 16 24 31 40 45 49 50 53 58 59 67 70 78 81 84 87 NUMERO ORO:59 DOPPIO ORO:59 1