Lotteria Italia 2023-2024, estrazione finale: come funziona, premi in palio e l’elenco dei biglietti vincenti

Milano, 5 gennaio 2024 – Il conto alla rovescia è partito: chi saranno i fortunati baciati dalla fortuna nell’estrazione finale della Lotteria Italia 2023-2024? Ma quando verranno estratti i biglietti e quali sono i premi in palio? Di certo, i lombardi sperano di vincere, visto che la Lombardia detiene il secondo posto del podio per numero di biglietti venduti. Primo il Lazio e terza la Campania.

Lotteria Italia 2024: è la gran serata dei premi milionari

Per l’edizione 2023-2024 della Lotteria Italia, il regolamento prevede che l’estrazione finale di domani, sabato 6 gennaio 2024, sia abbinata alla trasmissione televisiva di Rai 1 “Affari tuoi”. La puntata speciale andrà in onda dalle 21.30.

Lotteria Italia 2023

Ma come funziona il meccanismo di gioco? Quest’anno i cinque vip in gara ad ‘Affari Tuoi’ dovranno indovinare prodotti tipici, detti popolari e avvenimenti storici abbinandoli alle varie regioni italiane. Prima della gara, i cinque vip dovranno scegliere 5 pacchi dorati a cui vengono associati dei simboli. Il personaggio famoso che per primo riuscirà a rispondere esattamente a tre quesiti si posizionerà al 1° posto e il simbolo del suo pacco d’oro sarà abbinato al primo premio della Lotteria Italia edizione 2023. Si procederà allo stesso modo anche per i premi restanti. Nel corso della puntata verranno comunicati solo i primi 5 biglietti vincenti, con il montepremi più ingente.

Come di consueto, i premi in palio della Lotteria Italia si dividono in tre categorie: nella prima ci sono cinque premi con il tetto massimo di vincita più alto e un primo premio di 5 milioni di euro. A seguire, i biglietti di seconda e terza categoria, oltre ai premi giornalieri che sono stati consegnati dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023.

L'acquisto può essere fatto fisicamente presso i rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, autogrill, ricevitorie) oppure online, seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale della Lotteria Italia. Sia che il biglietto venga acquistato fisicamente, sia che venga acquistato online, il suo costo sarà pari a 5 euro. Il termine ultimo per la vendita dei biglietti cartacei è fissato al 6 gennaio, giorno dell’estrazione finale, mentre la chiusura della vendita per i biglietti online è anticipata al 03 gennaio.

Per verificare se il proprio biglietto è vincente è possibile utilizzare la sezione verifica vincite sul sito ufficiale di Lotteria Italia e anche tramite l’app My Lotteries disponibile per smartphone iOS e Android, inoltre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica il Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti sulla Gazzetta Ufficiale. Il biglietto e il codice estratto nonché il premio ad esso attribuito saranno pubblicati anche sul sito www.adm.gov.it.

I vincitori della Lotteria Italia dovranno riscuotere il loro premio entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione finale. L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione, bisogna presentare il tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il biglietto vincente per posta, assumendosi il rischio che possa andare perso.

Ammontano a oltre 6,7 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2023 della Lotteria Italia. Un dato, rileva agipronews, in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. Si conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Dalla rilevazione elaborata dalla Direzione Giochi di Adm, riferisce agipronews,il Lazio risulta essere la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti con oltre 1 milione e 200 mila tagliandi, un dato in leggero aumento rispetto al 2022 quando furono 1,18. Segue a stretto giro la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila). La Campania, con 645mila tagliandi staccati, si piazza sul terzo gradino del podio, davanti all'Emilia-Romagna a 616mila biglietti.

Aumentano del 4,7% le vendite della Lotteria Italia in Lombardia. Per l'edizione 2023, il totale dei tagliandi staccati in regione, come riporta agipronews, supera la quota del milione (1.004.020). Tra le province Milano si conferma leader con 443.210 biglietti, il 4,7% in più rispetto allo scorso anno. Brescia è al secondo posto con oltre 120.060 tagliandi, in crescita dell'8,6%, mentre sull'ultimo gradino del podio c'è Bergamo a quota 90.160 (+5,2%). Secondo l'elaborazione agipronews sono oltre 71.480 i biglietti venduti a Varese e provincia (-2,3%), di poco avanti sui 65.100 di Monza (+0,6%). A seguire Como a 52.580 (+10,5%) e Pavia (45.600, +3,7%); a Mantova sono stati staccati 28.350 biglietti (+2,4%) più lontane Cremona (27.740, +7,9%) e Lecco (24.340, +2,7%), infine Lodi (23.580, +6,5%) e Sondrio (11.820, +0,3).