Loredana Bertè dimessa dall’ospedale dopo ‘terapia d’urto’ per malore: “Oggi rientro a Milano dove continuerò i controlli”

"Dear ‘Fenz’, oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere” Lo scrive su X Loredana Bertè rivolgendosi ai tantissimi fa in apprensione per le sue condizioni di salute dopo che la cantante è stata ricoverata a Roma per accertamenti lunedì scorso in seguito a un improvviso dolore addominale. L’artista è già stata operata due volte all’intestino lo scorso anno.

La Bertè si scusa poi con i fan per lo slittamento dei concerti in programma: "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice - spiega - di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in tv a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l'amore che posso”

Ieri lo staff della cantante ha reso noto che I biglietti acquistati per il concerto al Teatro di Varese saranno validi per la nuova data, il prossimo venerdì 10 maggio. Chi fosse impossibilitato ad andare potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.