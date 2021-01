Milano, 1 gennaio 2021 - E' un inizio anno di restrizioni in Lombardia, come del resto in tutta Italia, ancora in regime di zona rossa fino al 6 gennaio con l'unica eccezione di lunedì 4 gennaio, quando saranno in vigore le regole della zona arancione.

L'attenzione è quindi rivolta al 7 gennaio, quando decadrà il Dpcm Natale e le regioni torneranno in ordine sparso seguendo l'ormai collaudato sistema delle zone gialle, arancioni e rosse. Fino al 23 dicembre, alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto Natale, la Lombardia era in zona gialla e da lì vorrebbe ripartire. Tutto dipenderà dai numeri, ovviamente, che ieri parlavano di un tasso di positività all'11,7% (+4,7% rispetto al giorno precedente) e di un indice Rt pari a 1, superiore rispetto allo 0,93 della media nazionale. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per valutare la situazione e capire se la Lombardia uscirà dalle festività natalizie in zona gialla oppure in zona arancione. L'1 rappresenta infatti la soglia di criticità dell'indice di trasmissibilità Rt, secondo i parametri delll'Istituto superiore di Sanità che monitora costantemente la situazione, e la Lombardiasi trova proprio in equilibrio su quella soglia.