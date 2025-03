10eLotto, Milano e provincia fanno il pieno di vincite pesanti

Milano, 21 marzo 2025 - Nella serata del colpo grosso, anzi grossissimo al SuperEnalotto con la vincita da 88,2 milioni di euro a Roma, la Lombardia non si può lamentare almeno sul fronte del !0eLotto.

Nell’ultimo concorso di giovedì 20 marzo 2025. riporta Agipronews, sono stati vinti complessivamente 47.500 euro: doppio colpo da 12.500 ciascuno a Milano in via Monte Ceneri, grazie rispettivamente a un 7 Oro e a un 8 Oro.

Altra vincita, sempre da 12.500 euro, a Cologno Monzese, in provincia di Milano, con un 7 doppio Oro indovinato nell’esercizio di Piazza Italia. Infine, a Corbetta, in provincia di Milano, un fortunato giocatore si porta a casa 10mila euro grazie a un 5 Oro realizzato in via Padre Ceriani.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,6 milioni di euro, per un totale di 913,9 milioni di euro da inizio 2025.

Vuoi controllare le tue giocate? Visita il nostro archivio delle estrazioni