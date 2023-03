Lombardia, l’onda lunga del Covid: 10.081 morti a gennaio, ancora più decessi della media

Medici e infermieri in Lombardia nella fase acuta del Covid

Milano, 22 marzo 2023 – A gennaio la Lombardia conta 10.081 morti. Un anno fa nello stesso mese erano 11.683, 1.600 in più. La curva dei decessi è in discesa, dopo un biennio in continua crescita (2021 e 2022). Ma il dato di gennaio 2020 (9.483) - che gli statistici individuano come punto di confronto per valutare il trend - non è ancora stato raggiunto. Il report sui decessi pubblicato dall’Istat dà una stima anche dell’andamento di febbraio: lo scorso mese in Lombardia ci sono state 8.752 morti. Dato ancora da convalidare e che se fosse confermato migliorerebbe il bilancio dello stesso mese del 2022 (9.015 decessi). Confrontando i mesi di gennaio (gli ultimi disponibili a livello territoriale e quelli da sempre con più vittime) quasi tutte le province sono in calo: a Milano i decessi sono stati 3.104, circa 600 in meno dello stesso mese del 2022 (3.751). A Bergamo il numero di morti è sceso da 1.139 a 1.105, a Brescia da 1.370 a 1.150, a Pavia da 793 a 710, a Cremona da 442 a 415, a Mantova da 524 a 467. Lecco è passata da 360 morti nel gennaio 2022 a 349, Lodi da 285 a 217,...