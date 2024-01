Lombardia, boom di infortuni mortali sul lavoro: quasi la metà legato al mezzo di trasporto

Infortuni mortali sul lavoro: circa il 40% avviene con un mezzo di trasporto, durante il lavoro o in itinere. Un dato che si è consolidato negli anni e che vede un costante aumento. Lo conferma il report Inail aggiornato al novembre 2023; così come i contributi forniti dallo stesso istituto al Rapporto 2023 del Mit, da poco pubblicato, che contiene i principali risultati di studi, analisi ed elaborazioni dati sull’incidentalità stradale.

Per quanto riguarda quest’ultima, emerge come nel 2022 le denunce di infortunio sul lavoro con mezzo di trasporto coinvolto siano aumentate del +3,5% rispetto al 2021. In Lombardia, considerando gli infortuni mortali avvenuti sia sul posto di lavoro con un mezzo di trasporto sia in itinere, l’aumento è del +7%. Tra le province lombarde Lecco, Varese e Bergamo superano la media nazionale del 40% di infortuni con esito mortale con mezzo di trasporto: 75% per Lecco e 60% per Bergamo e Varese.

In quasi tutte le province, si registra un incremento dell’incidenza sugli infortuni mortali totali rispetto agli anni precedenti: Pavia, Sondrio, Varese, Como, Bergamo nel 2022 hanno registrato un aumento rispetto sia al 2021 sia al 2019; più stabili Brescia, Milano, Lecco. Complessivamente su 191 infortuni mortali definiti dall’Inail, ben 87 nel 2022 sono avvenuti in itinere (57) o sul posto di lavoro con mezzo di trasporto (30). Questi ultimi, in particolare, segnano un netto aumento rispetto ai 26 del 2019, ma sono in crescita anche rispetto ai 27 del 2021.

Male anche gli infortuni mortali in itinere con un mezzo, che si intrecciano con le statistiche dell’incidentalità su strada: 52 nel 2022 contro 45 nel 2021 e 49 nel 2019. In leggero calo rispetto a quell’anno i mortali in itinere senza mezzo: 5 nel 2022, già raddoppiati nel 2023. In effetti, guardando l’analisi aggiornata al 30 novembre dell’anno appena concluso, si vede che l’incidenza degli infortuni mortali avvenuti con mezzi di trasporto (in occasione di lavoro o in itinere) si conferma al 40% circa: 62 su 160. Aumentano anche le denunce di infortunio: erano 16.941 nel gennaio-novembre 2022, sono state 17.638 nell’analogo periodo del 2023, a fronte di un complessivo calo. È l’industria il comparto che vede l’incremento maggiore sia delle denunce sia dei mortali. Nel 2023 aumento di morti per incidenti sul posto di lavoro a bordo di un mezzo: 25 rispetto ai 21 del 2022.