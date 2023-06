Listeria, allerta alimentare: richiamati salsa di tonno e radicchio e salumi affettati. Ecco quali

Milano, 9 giugno 2023 - Allame Listeria monocytogenes e richiamo dei prodotti alimentari da parte del Ministero della Salute. Si tratta di salsa di tonno e radicchio distribuito con più marchi ma prodotto dalla stessa azienda e di una confezione mista di salumi affettati. In tutti casi l’invito è a non consumare il prodotto e a riconsegnarlo al punto vendita.

La salsa di tonno e radicchio è prodotta da Cucina Nostrana S.r.l. Unipersonale nello stabilimento di via Sergio Toniolo 3 a Maerne di Martellago, in provincia di Venezia. L’invito del ministero è di “ non consumare il prodotto e di riportarlo in punto vendita”. Ecco i lotti e i marchi commerciali coinvolti. Cucina nostrana, confezione da 250 grammi con scadenza 24 e 25 giugno 2023 lotto di produzione 23214 e 23215; Cucina Nostrana, confezione da 250 grammi con scadenza 23, 24, 25 giugno 2023 lotto di produzione 23213, 23214, 23215; I Freschissimi, confezione da 250 commercializzata da Alì con scadenza 22 e 24 giugno 2023, lotto di produzione 23212 e 23214 ; Fresche Bontà, confezione da 250 grammi con scadenza 25 giugno 2023 lotto di produzione 23215.

Il richiamo per i salumi riguarda l’Antipasto Parma DOP IGP 100g (Antipasto Prosciutto di Parma DOP - Coppa di Parma IGP - Salame Felino IGP) a marchi Regione Che Vai commercializzato da ALDI S.r.l. La confezione è da 100 grammi con scadenza 16 e 18 luglio 2023, ed è prodotta da Brendolan Service Srl nello stabilimento di via Cascinapiano 59, a Langhirano in provincia di Parma.

Per il Ministero della Salute “il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino”. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti ALDI al seguente numero: +39 800 370 370 (lunedì-venerdì 8:30-17, sabato 8-14)