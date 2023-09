Limbiate, mamma Oxy dà alla luce 9 cuccioli di labrador: diventeranno cani guida

Limbiate (Monza), 4 settembre 2023 – Nuovi cuccioli attendono di essere adottati temporaneamente da nuovi puppy walker prima di intraprendere il percorso per diventare cani guida per ciechi. Tre giorni fa, mamma Oxy ha dato alla luce 9 cuccioli nel Centro cani guida Lions di Limbiate dove da oltre 40 anni si allevano esemplari da affidare a persone non vedenti per aiutarli nella loro vita quotidiana. Due settimane fa, nello stesso centro limbiatese, Quenda aveva dato alla luce altri 10 cuccioli di labrador.

“Osservarli crescere sani e forti giorno dopo giorno è fonte di gioia, soprattutto se si pensa che il loro cammino sarà pieno di magnifiche avventure” - spiegano dal centro cani guida di Limbiate. “Dopo lo svezzamento i cuccioli vengano affidati alle famiglie Puppy Walker”. Si tratta di persone volontarie che decidono di accompagnarli nel loro primo anno di vita, affiancandoli nella fase di socializzazione e formazione del carattere.

Il percorso viene seguito costantemente dal Centro cani guida Lions, fino al compimento del primo anno, quando i cani rientrano nella sede di Limbiate per iniziare il loro addestramento, prima dell’affido definivo e gratuito a persone non vedenti di tutta Italia. Per diventare Puppy walker occorre compilare un form direttamente sul sito caniguidalions.it