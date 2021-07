Roma - Sono in corso le audizioni da parte dei carabinieri di alcuni testimoni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte dell'attore Libero De Rienzo, 44 anni, trovato senza vita alle 20 di giovedì nella sua abitazione di Roma, in zona Madonna del Riposo. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, gli inquirenti stanno ascoltando le persone che hanno avuto contatti con De Rienzo nei giorni che hanno preceduto il decesso.

Gli ultimi contatti

L'obiettivo degli investigatori è ricostruire gli ultimi contatti avuti dall'attore. Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il pm Francesco Minisci hanno aperto ieri un fascicolo di indagine in cui si ipotizza la "morte come conseguenza di altro reato". Al momento non si esclude alcuna pista, neppure quella di un malore causato dall'assunzione di stupefacenti soprattutto in relazione al rinvenimento di "polvere bianca" nell'appartamento dell'attore. La sostanza è all'esame dei Ris insieme ad altri medicinali. La famiglia De Rienzo avrebbe ammesso agli inquirenti l'uso di droghe in passato da parte di Libero, ma ha anche ribadito che l'attore ne era uscito da tempo.

Sequestrato il cellulare e sigilli all'appartamento

Su richiesta della Procura di Roma i carabinieri hanno proceduto al sequestro del cellulare dell'attore Libero De Rienzo. Gli inquirenti vogliono ricostruire le ore precedenti al decesso dell'artista che sarebbe avvenuto, secondo una prima stima, 24 ore prima del suo ritrovamento. Il cellulare potrebbe fornire risposte sui contatti che De Rienzo ha avuto nei giorni passati. Intanto gli investigatori hanno messo i sigilli all'abitazione.

Attesa per l'autopsia

Sarà l'autopsia già disposta dalla Procura a fare chiarezza sulla morte dell'artista 44enne, che ha lasciato la moglie e due figli di 6 e 2 anni. L'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Libero De Rienzo verrà affidato lunedì dai pm che si occupano del caso. I magistrati disporranno pure l'esame tossicologico per capire l'eventuale uso di droghe da parte dell'attore nelle ore precedenti.

Il dolore di amici e colleghi sui social: "Ciao Picchio, ti vogliamo bene"