Lesmo: scontro fra due auto, una finisce nella scarpata.

Lesmo, 21 gennaio 2024 - Scontro tra due auto e una finisce la sua corsa in una scarpata, fortunatamente senza cadere nel parcheggio sottostante e con il ferimento lieve del conducente. L'incidente è avvenuto alle 5.30 in via Volta a Lesmo e ha visto coinvolte due auto condotte da un 19enne e un 43enne.

Una di queste dopo lo scontro ha finito la sua corsa in una scarpata adiacente alla strada, fortunatamente senza cadere nel parcheggio sottostante. Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza con l'autopompa dal distaccamento di Vimercate e il carro fiamma da Lissone.

L'ambulanza della Croce rossa di Monza e Brianza ha trasportato in codice verde uno dei due feriti all'ospedale di Vimercate. Spetta ora ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente.