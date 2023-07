A Lecco è boom di turisti: prezzi alle stelle per hotel e case vacanza. La classifica regionale degli aumenti Il capoluogo manzoniano ha registrato il maggior aumento dei costi dei servizi di alloggio in Lombardia, +21,5%, seguita da Brescia (+17,3%) e da Lodi (+16,4%). Milano, con un rincaro del 9,5%, è in 42esima posizione