Lavanderia chiusa, i capi restituiti in un punto di ritrovo

San Martino Siccomario, 25 marzo 2024 – E’ chiusa da giorni la lavanderia “Fast & Clean” che si trova nella galleria del centro commerciale Bennet.

Un nastro impedisce l’ingresso e un cartello avvisa la clientela che rimane comunque smarrita davanti a quelle comunicazioni lasciate sul bancone, mentre dietro ci sono i capi lavati e pronti per la consegna, ma ‘imprigionati’.

“Abbiamo avuto un problema burocratico – fa sapere un’operatrice della lavanderia che risponde da casa -, non eravamo a posto con alcuni documenti. Ma stiamo sistemando tutto e crediamo di poter riaprire entro venerdì. Dovrebbe essere questione di giorni”.

Nel frattempo, non sarà ancora possibile portare i capi a lavare, mentre per il ritiro si può chiamare il numero che si trova sul bancone e accordarsi.

“Possiamo andare a prendere i capi pronti – aggiungono dalla lavanderia – per consegnarli ai proprietari che ci mostreranno lo scontrino in un punto concordato in un punto prefissato della galleria”.

Ma potrebbero anche verificarsi situazioni particolari come quelle che vivono i parenti dei degenti nelle strutture ospedaliere che hanno lasciato i capi e, alle dimissioni del congiunto che magari non vive nei dintorni, non sono riusciti a ritirarli