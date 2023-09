It-Alert in Lombardia: a chi arriva il messaggio, a che ora, cosa fare se non lo vedete

La sperimentazione del sistema IT-alert sbarca anche in Lombardia. Dopo il debutto toscano e la prosecuzione del test in altre regioni d’Italia, ora tocca anche alla “Locomotiva del Paese”. La data prevista è martedì 19 settembre. Obiettivo dell’iniziativa è snellire le procedure di avviso in caso di calamità naturali. Per rendere più rapide evacuazioni e altre operazioni d’urgenza, ma anche per facilitare i soccorsi.

A chi arriva il messaggio

Il messaggio arriverà sui dispositivi, accesi e con campo, che si troveranno nelle aree coinvolte nelle attività di test.

Uno dei limiti della tecnologia cell-broadcast utilizzata per mandare i messaggi del sistema IT-alert è l’impossibilità di sovrapporre perfettamente l’area che si stima come potenzialmente interessata dall’emergenza con l’area coperta dalle antenne degli operatori di telefonia che vengono utilizzate per l’invio dei messaggi.

Questo significa che ci saranno dispositivi presenti in zone fuori dalla regione di volta in volta interessata dai test che potrebbero ricevere un messaggio IT-alert. Per esempio, quando il sistema verrà sperimentato in Lombardia, è possibile che il messaggio arrivi anche sui cellulari di alcuni residenti nelle aree di confine di Piemonte, Trentino, Veneto ed Emilia-Romagna.

Per i limiti del sistema potrà inoltre avvenire che dispositivi presenti in zone interessate dal test non ricevano il messaggio.

Orario di arrivo

L’orario indicativo per l’effettuazione dei test è mezzogiorno. Sui dispositivi presenti nelle zone coinvolte nei test ma temporaneamente privi di campo, il messaggio potrebbe arrivare con ritardo.

Cosa devo fare se il messaggio non arriva

Chiunque in fase di test non abbia ricevuto il messaggio IT-alert, pur trovandosi in un’area interessata dalla sperimentazione, è invitato a segnalarlo, compilando il questionario presente sul sito realizzato ad hoc, per consentire ai tecnici di implementare il sistema. Dopo i primi test sono arrivate 800mila risposte. Per maggiori informazioni si può chiamare il Contact Center al numero verde 800 840 840.