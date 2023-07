Ispirò il volto di Diabolik: è morto Gino Polenghi il barista di Brembio amico del fumettista

Brembio (Lodi), 30 luglio 2023 – Brembio piange l'uomo il cui volto ispirò il personaggio del fumetto di Diabolik. È scomparso all’età di 83 anni, nel suo paese e da tutti è conosciuto come Angelo ‘Gino’ Polenghi, noto barista ormai in pensione, che ha dato il volto al famoso ladro in calzamaglia nera.

Il suo locale, negli anni Settanta, era un punto di ritrovo per il Basso Lodigiano e la movida dei giovani. I suoi tratti, con naso aquilino, sopracciglia particolari e profilo unico, hanno ispirato il fumetto edito dalle sorelle Angela e Luciana Giussani.

Polenghi si fece conoscere anche perché hanno parlato di lui mostre sul mito di Diabolik, organizzate nel Lodigiano, a Casalpusterlengo, alla frazione Zorlesco e a Codogno, ed alla Spaziart Gallery di Milano.

Il compianto Polenghi

Come nacque il volto di Diabolik

Il collegamento con il Basso Lodigiano ha radici lontane. Si tratta del terzo numero del fumetto, uscito nel 1963 e intitolato “L’arresto di Diabolik”, in cui esordisce la compagna del ladro, Eva Kant. Fu il fumettista Luigi “Gino” Marchesi, originario brembiese, del 1939, ad ispirarsi al compianto Gino Polenghi: l'idea di sfruttare per i propri lavori l'amico, con cui andava a ballare, è venuta una sera, rincasando insieme da Casalpusterlengo. L'artista gli fece quindi un ritratto e poi venne il resto.

Sempre Marchesi ideò anche, nella nuova figura di Eva, compagna di vita e di crimine di Diabolik, il caratteristico chignon: in questo caso ad ispirarlo fu la pettinatura raccolta utilizzata da sua moglie.