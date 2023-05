Inter-Milan, parata di vip a San Siro: dalle sorelle Ferragni a Tananai. Ecco chi c’è

Tanti i vip presenti stasera sugli spalti per il derby Inter-Milan, da Amadeus a Tananai, dalle sorelle Ferragni, Chiara e Francesca assieme al marito Riccardo Nicoletti, a tanti altri, vecchi e nuovi volti delle tribune vip del Meazza. In un clima di trepidazione ed euforia, tra selfie e abbracci, cantanti e dj, presentatori ed ex calciatori si sono ritrovati a tifare per la squadra del cuore.

In tribuna gli habituè Nicola Savino e Paolo Bonolis, entrambi interisti, ma anche l’attrice Matilde Gioli, la soubrette Elenoire Casalegno e il cestista dell’NBA Simone Fontecchio. Nella Curva dell'Inter c'è anche l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi, omaggiato con diversi cori prima del calcio d’inizio della sfida della Madonnina.

Chi invece non ha potuto essere presente fisicamente, come dj Tiesto, ha inviato un videomessaggio per manifestare la propria fede calcistica. Presenti anche il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin che ha reso omaggio al calcio italiano “tornato al top come negli anni ‘90”, oltre ad alcuni ex della sfida come Achraf Hakimi (oggi al PSG) e Ivan Perisic (oggi al Tottenham).

Intanto fuori dallo stadio gli ultras rossoneri della Curva Sud hanno acceso fumogeni, scavalcato barriere e intonato insulti nei confronti degli avversari, mentre i reparti inquadrati della Polizia sono intervenuti per agevolare l'ingresso del pullman

dell'Inter ostacolato dai supporters festanti. E c’è già il primo Daspo di un anno nei confronti di un 19enne tifoso dell'Inter che, oltrepassati i tornelli senza biglietto, è stato notato e bloccato dallo steward che ha ricevuto un pugno.