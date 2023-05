Derby Inter-Milan: “Grande atmosfera a San Siro”

Milano, 16 maggio 2023 – "C'è una grande e bellissima atmosfera, sono stato sorpreso di vederla. È sicuramente importante per il calcio italiano, tornato al top come negli anni Novanta e quelli immediatamente seguenti". Queste le parole del presidente della Uefa Aleksander Ceferin, nel pre-partita del derby Inter- Milan di Champions League, a Sky Sport.

Ceferin: “Calcio italiano al top come negli anni ‘90”

"La Federazione sta facendo un ottimo lavoro: le infrastrutture sono ancora indietro, ma ci sono squadre italiane in corsa in tutte e tre le competizioni Uefa, due squadre in semifinale di Champions League, due in semifinale di Europa League e una in semifinale di Conference. È un bel segnale. Chi vince stasera? Non lo so...", ha aggiunto.

Scaroni: “Atmosfera magica”

"L'atmosfera di questo Derby è davvero magica, i tifosi hanno un atteggiamento amichevole. Chissà che oggi le cose vadano meglio dell'altra volta…". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, prima del Derby contro l'Inter per la semifinale di ritorno di Champions League. "Devo essere ottimista per forza: abbiamo vinto 4-0 col Napoli, chi l'avrebbe mai detto? E poi è tornato Leao…", ha aggiunto Scaroni.

Marotta: “Siamo qui per essere protagonisti anche stasera”

''È una grande soddisfazione per il mondo Inter essere qui, è uno spot importante per il mondo del calcio e il nostro movimento calcistico aveva bisogno di una notte del genere”, ha detto nel pre-partita ai microfoni di Mediaset l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. “Una qualificazione in finale potrebbe vendicare lo scorso campionato? È inutile andare a rinvangare il passato, oggi siamo concentrati sul presente che è un presente bellissimo e straordinario. Siamo qui per essere protagonisti anche stasera e siamo qui per sognare un qualcosa di straordinario. Cosa non dovrà sbagliare l'Inter questa sera? È inutile fare pretattica, bisogna avere i presupposti che corrispondono a grande determinazione, motivazione e intelligenza tattica. Giocheremo contro un avversario arrabbiato e dobbiamo essere bravi ad affrontarlo. Oggi – ha aggiunto – stiamo bene sia fisicamente che tecnicamente e quindi siamo ottimismi”